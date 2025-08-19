В Удмуртии задержали уроженца Центральной Азии, который планировал поджечь поезд

В Глазове (Удмуртия) задержан выходец одной из стран Центральной Азии, который планировал поджог железнодорожного состава, сообщили в ФСБ.

Мужчина, помимо прочего, оправдывал в соцсетях теракт в "Крокусе", добавили в ведомстве. Он является сторонником запрещенной в РФ террористической организации.

У задержанного изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств и телефон, в котором обнаружили переписку с членами международных террористических организаций в Telegram, а также схему расположения объектов в районе планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело, в том числе о приготовлении к теракту.

Ранее в Кировской области был задержан пособник Киева, который планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. Впоследствии ему была поставлена задача приехать в Москву для заключения контракта о прохождении военной службы в зоне спецоперации и последующего перехода на сторону ВСУ.