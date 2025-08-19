В ЗАТО Новоуральск школа выплатит 100 тысяч рублей ученику, избитому одноклассниками

МАОУ "СОШ № 40" в ЗАТО г. Новоуральск выплатит своему ученику компенсацию морального вреда за избиение одноклассниками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле этого года. 9-классника перед уроком физкультуры в раздевалке повалили одноклассники, стали душить, чтобы он не сопротивлялся и насильно сняли одежду и обувь. Подросток испытал не только физические, но и нравственные страдания, ощутил себя униженным и даже пропустил выпускной. После произошедшего он также стал посещать психолога.

Прокуратура вступилась за несовершеннолетнего и подала иск на школу, в стенах которой и происходили издевательства. Суд требования удовлетворил, взыскав с учреждения компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.