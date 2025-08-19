Военкор Стешин чуть не ослеп от донецкой воды

Военкор Дмитрий Стешин чуть не лишился зрения после того, как мылся донецкой водой из ведра, нагретого на солнце. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале.

"Дикая история: как я от донецкой воды чуть без зрения не остался", - так описал Стешин произошедшее. Его глаза три недели не могли сфокусироваться, на солнце он закрывал глаза и прятался. Ему поставили диагноз "акантамебный кератит" - это редкое заболевание, при котором в роговицу глаза проникают амебы, что может привести к необратимым нарушениям зрения или слепоте.

Он уверен, что подхватил эту болезнь в Донецке. Уезжая по делам утром, он выставлял на улицу ведро с водой, которая нагревалась на солнце.

"Что творится в кубовых баках или в синих емкостях на 200-400 литров в квартирах Донецка - мне и представить страшно. Что там настаивается и какие формы жизни зарождаются? В последний месяц воду для Донецка скребли по сусекам. Она просто не предназначена ни для мытья, ни для питья. И другой нет", - написал военкор.

Донецк и другие города ДНР находятся в состоянии настоящей гуманитарной катастрофы: воды нет. Формально она подается раз в трое суток на четыре часа, но это не во всех районах, да и там она бывает только на нижних этажах. Выживают кто как может: где-то есть краники из подвалов, где-то подъезжают машины-водовозы, где-то наполняют стационарные бочки. Но во многих местах ее набрать просто негде. А там, где она бывает, почти всегда это мутная жидкость с неприятным запахом.

Глава ДНР Денис Пушилин открыто признал на телеканала "Россия-24", что нужное давление создать не получается, чтобы вода доходила до верхних этажей. Власти работают, но порадовать жителей нечем. И призывают ждать еще несколько лет освобождения Славянска, после чего понадобится еще много времени для восстановления канала после разрушения. Это значит, что в ближайшие годы хоть сколько-нибудь нормального водоснабжения в Донецке и других городах ДНР не будет.

Военкор Стешин настаивает на том, что виновата в катастрофе Украина. Но местные жители, ничуть не оправдывая бандеровский режим, винят и местные власти, которые только летом "вспомнили", что эта зима, как всегда, была бесснежная, а июль жаркий, поэтому водохранилища высохли. На страницах "Воды Донбасса" или местных чиновников сотни гневных комментариев о том, что людей обманывают и воды не бывает даже по графику. Примерно три неделя спустя после введения жесточайшей экономии и графика "раз в три дня на четыре часа" положение еще более ухудшилось. Подачу воды негласно сократили еще больше. Возмущению людей нет предела.

На сообщение, что специалисты "Воды Донбасса" отключают бесхозное жилье, Нина Э. иронично написала, что "вся ДНР бесхозная, потому что отключена от водоснабжения напрочь". Таково общее мнение жителей Донбасса.