Встреча Путина и Зеленского может пройти в Венгрии

Встреча президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может пройти в Венгрии, сообщает Reuters. Агентство ссылается на высокопоставленного чиновника администрации США.

Между тем, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Женеву в качестве возможного места двусторонней встречи Путина с Зеленским. Он отверг возможность проведения встречи в Париже, как в 2019 году, заявив, что ситуация находится "в другой фазе", пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. По завершении встреч с Зеленским и европейскими лидерами он позвонил Путину. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.