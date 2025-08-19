СМИ: США могут использовать обмен разведданными для давления на Киев

Вашингтон может использовать обмен разведданными в качестве механизма давления на Киев для заключения сделки по урегулированию, сообщила газета Wall Street Journal.

Издание отмечает, что после паузы в обмене разведданными, которая произошла в марте, некогда очень тесные отношения между представителями и сотрудниками американских и украинских разведок ухудшились.

5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Однако уже 10 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что США практически возобновили предоставление Украине разведданных.