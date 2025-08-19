Прокуратура заставит Дендропарк отказаться от платных съемок и экскурсий для посетителей

Прокуратура проверила сообщение о введении абонементов на съемку и экскурсии в Дендропарке Екатеринбурга и определила, что взымать за это плату с посетителей парка незаконно. Об этом в своих соцсетях написал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Согласно ответу прокуратуры, который он опубликовал, в Дендропарке заявили, что действия гостей напрямую влияют на состояние парка и животных. Например, коммерческие фотосессии и экскурсии предполагают "тесное взаимодействие с природными объектами, что приводит к снижению эстетической, культурной, рекреационной, научно-образовательной ценности территории парка". Люди сходят с троп, устанавливают оборудование на травяном покрове, мусорят и создают и шумовое и световое загрязнение, вызывающе стресс у диких животных. Руководство парка также пожаловалось на большое скопление людей, которые "превращают уникальные природные уголки в "декорации".

Ограничения распространялись даже на съемку с мобильного телефона или спортивные тренировки. Когда об этом услышал Альшевских, он обратился в прокуратуру, которая встала на сторону горожан, заявив, что действия Дендропарка незаконны.

"Взымание платы за фотосъемку на мобильное устройство, а также фотосъемку объектов местной флоры и фауны, малых архитектурных форм на территории парка, проведение экскурсии, тренировок в парке нарушает права граждан на свободное безвозмездное пользование земли и общего пользования, общественными пространствами, влечет ограничений свободного доступа к природным объектам", - отметили в прокуратуре.

В связи с этим, на введение абонементов внесен протест, а руководству Дендропарка - представление.