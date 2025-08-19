В Госдуме предложили разработать типовое положение о домашнем задании школьников

В Госдуме продолжают думать о домашнем задании школьников. Так, комитет Госдумы по просвещению предложил разработать типовые положения о домашнем задании, которые должны содержать единые требования для всех школ. Депутаты направили свое предложение в Министерство просвещения.

Из ведомства получен очень обтекаемый ответ о том, что там над этим тоже работают. Но депутаты намерены продолжать добиваться четких понятий, а не размытых ответов, сказала РБК глава комитета Ирина Белых.

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал предложения депутатов по домашним заданиям: как их уменьшить, избежать формализма и т.п. Однако многие учителя и эксперты считают, что депутаты лезут не в свое дело. Но исключать вовсе домашние задания нельзя, в этом уверены практически все педагоги. А народный учитель России, научный руководитель президентского лицея №239 и единственный в мире педагог-наставник двух филдсовских лауреатов Сергей Рукшин прямо говорит: отменить домашнее задание в школе хотят вредители или абсолютно некомпетентные люди.