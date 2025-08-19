"Почту России" оштрафовали на 230 миллионов за срыв модернизации отделений

Суд оштрафовал "Почту России" на 230 млн руб. за срыв модернизации компании и недостоверную отчетность. Поводом стали материалы проверки Счетной палаты России, пишет Telegram-канал "Время госзакупок".

Недовольство аудиторов (и суда) вызвало несколько фактов. Например, в 2023 году только на 60% был выполнен план по обновлению почтовых отделений в сельской и труднодоступной местности. В 2024 году такой же план был выполнен только на 86%. В результате за два года 624 отделения, которые планировалось обновить, так и не были модернизированы, а это уже нарушение условий бюджетного финансирования.

Кроме того, выяснилось, что Минцифры получало от "Почты России" документы с фальсифицированными показателями выполненных работ. Реальность вскрылась только после проверки Счетной палаты.

Убытки государственного почтового оператора АО "Почта России" за 2024 год достигли 17,1 млрд руб., а долг вырос на 70% — до 128,3 млрд руб.