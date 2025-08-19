В Екатеринбурге друзей жениха отправят под арест за танцы на проезжей части

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал четырех участников свадебного кортежа, которые перекрыли проезжую часть ради танцев. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 17 августа на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров — проспект Космонавтов. Друзья молодых Халилов, Майбород, Неустроев и Порозован на автомобилях "Заз Шанс", "ВАЗ-2107" и "ГАЗ-3102" встали на дороге и начали танцевать, отмечая свадьбу. Тем самым, они перекрыли дорогу другим автомобилям. Нарушителей порядка установили и составили в отношении них протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Как рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых, даже после получения наказания, парни отказались принести горожанам извинения.

За несанкционированную акцию в общественном месте Халилов и Майбород получили 7 суток административного ареста, а Неустроев и Порозов — 8 суток. Ближайшую неделю все четверо танцоров проведут в спецприемнике МВД на Елизаветинском шоссе.



Постановления суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в суде апелляционной инстанции.