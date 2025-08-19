В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде в общественном транспорте для школьников

Депутаты от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить всем российским школьникам бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме маршрутного такси. Сейчас это право есть только у детей-сирот и школьников из многодетных семей.

В пояснительной записке отмечается, что установление льгот при проезде для школьников является компетенцией субъектов РФ, но не во всех регионах предусмотрены такие льготы. Мера положительно скажется на социальном положении учащихся и не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.

