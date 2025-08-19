Минюст намерен защитить Семейный кодекс от быстрых изменений

Семейный кодекс предложено защитить от спонтанных изменений и вносить поправки в него только федеральными законами. Соответствующий законопроект разработало Министерство юстиции РФ.

Предполагается скорректировать третью статью, устанавливающую источники семейного ‎права. Отмечается особый предмет правового регулирования и социальная значимость Семейного кодекса, в связи с чем недопустимо произвольное и несистемное изменение отдельных его положений. Это должны быть только законы.

Этот подход применяется в отношении других кодексов, включая Гражданский, Трудовой, Бюджетный, Налоговый и Уголовный.

Как многократно писало Накануне.RU, действующий Семейный кодекс изобилуют ювенальными формулировками. Например, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется, это решает опека. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А это противоречие определяют органы опеки. Если они решат, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей" (ст. 64).

Несколько лет назад группа депутатов и сенаторов работала над тем, чтобы представить системные изменения Семейного кодекса в сторону защиты семьи. Была создана межведомственная рабочая группа на основании постановления председателя СФ Валентины Матвиенко, проведено множество заседаний, сообщалось о готовности законопроекта, но он так и не был внесен.