В реке Чусовая в Полевском обнаружили тело женщины

Накануне в реке Чусовая в Полевском было обнаружено тело женщины. Об этой страшной находке сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Труп уже извлекли из воды. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Что произошло и имеет ли смерть женщины криминальный характер, пока не сообщается.

Напомним, что в прошлом месяце в акватории Голубого карьера в Верхней Пышме утонул 17-летний подросток. Парень не умел плавать, но решил не отставать от друзей и слишком глубоко зашел в воду. Несмотря на попытки друзей помочь ему, подросток погиб.