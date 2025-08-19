В ЛНР 11 человек пострадали в природном пожаре

В ЛНР от природных пожаров в Станично-Луганском районе пострадали 11 человек, сообщили в МЧС региона. О состоянии пострадавших не сообщается. Эвакуировано из-за пожаров 60 человек. По данным спасательных служб, пламя охватило 130 гектаров, огнем повреждены порядка сотни строений, в том числе жилые дома.

"Обстановка осложняется жаркой и ветреной погодой. Из-за сильного ветра сохраняется угроза распространения огня. Для защиты соседних садовых товариществ силы и средства МЧС России рассредоточены на наиболее сложных участках. Местные службы обеспечивают подвоз воды", - сообщили в МЧС.

В тушении пожаров участвует более 200 человек, в том числе волонтеры.