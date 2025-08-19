В Брянской области уничтожены боевики ВСУ при попытке пересечь границу

Группа боевиков ВСУ пыталась пересечь границу России в Брянской области. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

В результате стрелкового боя уничтожено пять человек. Еще двоих боевиков взяли в плен.

В мае губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг информацию о том, что дороги в Выгоничском районе перекрыты из-за поиска диверсантов. До этого Mash писал, что ВСУ якобы готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области.