В Волгограде из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша больницы

Из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля здания одного из корпусов больницы в Волгограде. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

Отмечается, что пострадавших нет. Пациентам оказывают плановую помощь в других отделениях.

Ночью в аэропорту Волгограда был введен план "Ковер", сейчас ограничения на прием и выпуск самолетов уже сняты.

Mash пишет, что сбитые обломки БПЛА упали возле здания НПЗ.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 23 украинских беспилотника. 13 дронов сбили над Волгоградской областью, еще по 5 беспилотников - над Республикой Крым и Ростовской областью.