19 Августа 2025
Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области 18 500 детей получили выплату на школьную и спортивную форму

В Тюменской области выплату на школьную и спортивную форму получили 18,5 тыс. детей. Речь идёт о деньгах, которые можно получить раз в год на каждого школьника из многодетной семьи, где средний доход на человека не превышает прожиточный минимум (19 тыс. 329 руб.).
Размер выплаты в 2025 г. – 17 тыс. 201 руб. С начала 2025 г. выплаты на общую сумму свыше 316 млн руб. в регионе получили более 8 тыс. многодетных семей. Подать заявление, чтобы получить денежные средства, можно в течение всего календарного года. Заявления на выплату для первоклассников необходимо подавать после зачисления ребёнка в школу.

Решение о предоставлении выплаты принимают в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. Когда решение о выделении денег принято, они поступят заявителю в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее о введении такой меры поддержки сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Решение стало частью исполнения указа президента России о социальной поддержке многодетных семей.

"Убеждён, что многодетные семьи – это счастливое будущее нашей страны", - написал тогда губернатор в своём telegram-канале.

Теги: Школьники, выплата, форма


