Уральскому пенсионеру дали условный срок за реабилитацию нацизма

Свердловский областной суд вынес приговор 75-летнему жителю поселка Цементный. Он признан виновным в реабилитации нацизма и получил условный срок.

Расследование показало, что в сентябре 2023 и феврале 2024 года пенсионер оставил в социальных сетях комментарии, оправдывающие идеологию фашизма, нацизма и преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, а также отрицающие факты, установленные приговором Международного военного трибунала. После этого против уральца было возбуждено дело. Сам мужчина отказался признавать вину.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, пенсионер признан виновным, ему назначен 1 год и 2 месяца лишения свободы условно. Также он лишен права заниматься администрированием сайтов на 1,5 года с испытательным сроком в 1 год. Кроме этого, суд обязал мужчину встать на специализированный учет в медицинском учреждении.

Напомним, недавно жителя Екатеринбурга начали судить за публичные призывы к экстремистской деятельности – он оставлял комментарии в Telegram-канале украинского бойца.