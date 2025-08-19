Прогнозируется рост заболеваемости ОРВИ в России в сентябре

Подъем заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в России начнется с сентября.

Как заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, начало учебного года влияет на степень заболеваемости, начинается его подъем. В этом году он не сдвинется.

Затем, по словам эксперта, "октябрь-ноябрь постепенно уходит до пиков, когда начинается осенне-зимний сезон". Онищенко отметил, что наиболее активными в осенний период являются такие группы заболеваний, как острые респираторные инфекции, парагриппы, гриппы, риновирусы, сообщает ТАСС.