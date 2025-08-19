В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для электросамокатчиков

В России могут внедрить специальный страховой продукт для добровольного страхования пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты.

Соответствующее письмо глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. По его словам, подобная услуга должна предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого пользователя и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры.

Парламентарий сослался на данные МВД России, согласно которым, в 2024 году количество дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ выросло почти на 43%, а количество погибших в них - более чем на 25%.

Нилов отметил, что реализация предложенной инициативы позволит повысить безопасность на дорогах и обеспечить прозрачный механизм полноценных компенсационных выплат для пострадавших от водителей СИМ.

Ранее в Госдуме предложили внедрить рейтинг самокатчиков.