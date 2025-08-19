Трамп ожидает заключения мирного соглашения по Украине после встречи 18 августа

Страны Запада могут достичь соглашения по Украине по итогам встречи в Вашингтоне с украинским и европейскими лидерами 18 августа.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "Думаю, что мирное соглашение может быть заключено после наших переговоров", – заявил глава государства.

Глава Белого дома рассчитывает после встречи с западными союзниками организовать трехсторонние переговоры США, России и Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все территориальные вопросы он согласился обсудить на трехсторонней встрече и добавил, что Украина "будет счастлива", если Трамп на нее приедет.