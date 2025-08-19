Трамп встретился с европейскими лидерами

В Вашингтон на переговоры с президентом США Дональдом Трампом прибыли генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Финляндии Александр Стубб.

На встрече Трамп объявил, что после нее он позвонит президенту России Владимиру Путину. Трамп сообщил, что идет работа над долгосрочным миром и что он остановил шесть войн без предварительного прекращения огня. Президент США выразил надежду, что мирное соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем, и заявил, что следующий шаг – это трехсторонняя встреча с Путиным и Зеленским.

В свою очередь президент Украины указал, что провел хорошую дискуссию с Трампом. Все территориальные вопросы он согласился обсудить на трехсторонней встрече и добавил, что Украина "будет счастлива", если Трамп на нее приедет.