Суд передал в собственность государства 50% компании "Рижский хлеб"

Райсуд в Ивановской области изъял в собственность государства 50% долей ООО "Рижский хлеб" из города Родники.

Стоимость изъятых акций составила 1,7 млрд руб. Ценные бумаги принадлежали гражданину Латвии Нормунду Бомису. Кроме того, суд признал экстремистским латвийский фонд Ziedot.lv и запретил его деятельность в РФ.

Решение принято по иску Генпрокуратуры. Она считает, что ответчики, контролирующие 50% долей ООО "Рижский хлеб" (латвиец Бомис и украинка Татьяна Приходько и фонд Ziedot.lv) входят в объединение хлебопеков с "ярко выраженным антироссийским характером". Членом объединения состоят также латвийская SIA Lielezers и украинские ТОВ "Рижський хлiб" и ТОВ "Хлiбний гурман".

В ведомстве отметили, что это объединение хлебопеков оказывает поддержку ВС Украины. Бомис отправил нацбатальону "Азов" (признан в России террористической организацией и запрещен) более $36 тыс. 800 через подконтрольные ему латвийские и украинские фирмы. Деньги он переводил с помощью рижского фонда Ziedot.lv, сообщает "Коммерсант".