Зеленский заявил, что готов провести выборы на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский перед началом двусторонних переговоров с главой США Дональдом Трампом заявил, что готов провести выборы в стране.

По его словам, для этого должны быть обеспечены необходимые условия в сфере безопасности.

Дональд Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется, а мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий. При этом установленный мир должен был долгосрочным.