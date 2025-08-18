18 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

Трамп выступил за долгосрочный мир на Украине, а не временное прекращение огня

Дональд Трамп во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что прекращение огня на Украине уже не требуется, а мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий. При этом установленный мир должен был долгосрочным.

"Мы будем работать со всеми и сделаем так, чтобы если будет мир, то он сохранится надолго. Это очень долгосрочно. Речь не идет о двухлетнем мире, а то мы снова окажемся в этой неразберихе", — заявил Трамп.

По его словам, Украина не будет в НАТО, но альянс может платить за американское вооружение для Украины. Кроме того, может быть принято решение и о присутствии американских или европейских войск на Украине.

Американский лидер пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования.

Президент США выразил уверенность, что в случае проведения трехсторонней встречи с участием президентов РФ, Украины и при посредничестве самого Трампа может быть заключен мирный договор. Если же не будет трехсторонней встречи по Украине, то военный конфликт продолжится, заявил Трамп.

Владимир Зеленский при этом не ответил на вопрос о возможных территориальных уступках, но не исключил проведения президентских выборов на Украине.

Глава Белого дома намерен позвонить Владимиру Путину после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Украина


