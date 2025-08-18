В Перми возобновится движение трамваев по улице Мира

Завтра, 19 августа, в Перми возобновится движение трамваев по улице Мира на участке между остановками "Школа №107" и "Стахановское кольцо".

"По этому маршруту начнёт курсировать трамвай №12. Утром вагоны выйдут на линию. Актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ "Гортранс" или в его мобильной версии", - написал в своём telegram-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

"Ъ-Прикамье" уточняет, что перерыв в движении составил два года.