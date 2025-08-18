Зеленский прибыл в Белый дом и начал переговоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Там его встретил лидер США Дональд трамп. Политик начали переговоры.

Сначала Трамп в течение часа будет разговаривать с Зеленским, потом примет европейских лидеров, пишет ТАСС. Украинский президент оставил без ответа вопрос о том, готов ли к территориальным уступка. Также Зеленский сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп счёл, что только глупые могут полагать, что он предпринимает неверные действия для разрешения конфликта вокруг Украины. Об этом он заявил в преддверии встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.