18 Августа 2025
Общество Москва
Фото: Накануне.RU

В церкви высказались об отчислении студенток за танцы у храма Христа Спасителя

В Русской православной церкви (РПЦ) высказались об отчислении студенток за танцы, фоном для которых стал храм Христа спасителя в Москве. Своим мнением о ситуации поделился руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

"Такое решение – внутренне дело университета, но в нём можно видеть соответствующую оценку со стороны руководства вуза такого рода действий", - сказал РИА Новости Волков.

Ранее стало известно, что студенток первого курса художественно-промышленного университета им. Строганова отчислили из-за тверка на фоне храма Христа Спасителя. В университете заявили, что девушек отчислили за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств верующих граждан. Ранее за этот танец на них уже составила протокол полиция по статье о мелком хулиганстве.

Девушки сняли видео на Патриаршем мосту, который ведет через Москву-реку к ХХС. Это произошло еще 31 мая, но завирусилось видео только сейчас. Одна из российских общественных организаций попросила полицию провести проверку в отношении участниц видео.

