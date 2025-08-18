18 Августа 2025
Фото: Накануне.RU

Артем Жога поручил усилить меры безопасности в 3000 школах УрФО

Полномочный представитель президента Артем Жога заявил о необходимости усилить меры безопасности в 3 тыс. школах УрФО к 1 сентября. Такое поручение он дал сегодня на совещании по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

По его словам, готовность учебных заведений к 1 сентября составляет почти 100%, однако, согласно докладам правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов, в нескольких школах необходимо решить ряд вопросов: где-то соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки.

И особое внимание стоит уделить безопасности учебного процесса и праздничных линеек.

"Меры защищенности будут усилены во всех населенных пунктах. Также в ближайшее время пройдут всероссийские учения. Образование - это одна из важнейших сфер нашего внимания. От того, насколько качественным, комфортным и безопасным будет учебный процесс в наших школах в конечном итоге зависит будущее всей России", - написал Жога в своих соцсетях.

