Трех студенток Строгановки отчислили за танец на фоне Храма Христа Спасителя

Студенток первого курса художественно-промышленного университета им. Строганова отчислили из-за тверка на фоне Храма Христа Спасителя. В университете заявили, что девушек отчислили за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств верующих граждан. Ранее за этот танец на них уже составила протокол полиция по статье о мелком хулиганстве, передает Regnum.

Девушки сняли видео на Патриаршем мосту, который ведет через Москву-реку к ХХС. Это произошло еще 31 мая, но завирусилось видео только сейчас. Одна из российских общественных организаций попросила полицию провести проверку в отношении участниц видео.