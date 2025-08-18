18 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начинают сносить 4-х и 5-этажные дома в рамках КРТ

В Екатеринбурге решено отдать под комплексное развитие территории участок с домами в четыре и пять этажей. Речь идет о площадке, расположенной в границах улиц Майкопской — Армавирской — Подгорной в Завокзальном районе, рассказал директор департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

По его словам, это достаточно сложный участок именно из-за этажности, ведь впервые в рамках КРТ в Екатеринбурге будут сносить дома выше трех этажей. Оба дома - в четыре и пять этажей аварийные, потому было принято решение решать вопрос с переселением через программу.

На месте снесенных зданий построят детский сад на 250 мест и универсальный спортивный комплекс. Помимо этого, инвестор за свой счет подготовит проект корпуса школы №119. Начальная стоимость участка — 716 тыс. рублей.

Решение о сносе первой пятиэтажки было принято еще в 2024 году, о чем во время строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге заявил замглавы города Рустам Галямов. А на прошлой неделе в пресс-службе мэрии заявили, что до конца текущего года власти Екатеринбурга примут решение об еще трех площадках, которые отдадут под комплексное развитие территории

Теги: Екатеринбург, КРТ, снос


