18 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Группа из четырех подростков избила тагильчанина по заказу наркодилера 

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрит дело о нападении группы из четырех подростков на местного жителя по заказу наркодилера. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 декабря прошлого года. По версии следствия, потерпевший 1984 г.р. подрабатывал "закладчиком" и якобы присвоил товар себе. Неустановленный оператор интернет-магазина по продаже наркотиков через мессенджер нашел четырех парней - одного 2006 г.р. и трех несовершеннолетних - 2007 и 2008 годов рождения и предложил им за 12 тыс. рублей наказать мужчину.

В тот день трое несовершеннолетних избили "цель", нанося удары ногами и руками по лицу, голове, туловищу и конечностям. Обвиняемый 2006 г.р. фиксировал все на смартфон, давая указания, куда стоит бить. Запись была направлена заказчику, который перевел исполнителям обещанную сумму.

Позднее пострадавшего доставили в ГАУЗ Свердловской области "Городская больница № 1 г. Нижний Тагил", где ему диагностировали закрытую механическую травму туловища, из-за чего пришлось удалить селезенку. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные травмы квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью.

Подростков оперативно нашли и предъявили им обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, совершенное по найму, группой лиц по предварительному сговору". Материалы дела уже направлены в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Также стоит отметить, что материалы дела по факту совершения потерпевшим незаконных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств выделены в отдельное производство.

Теги: Нижний Тагил, наркодилер, избиение, подросток, суд


