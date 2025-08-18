Бастрыкину доложат об избиении екатеринбуржца толпой мигрантов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения толпы мигрантов на жителя Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в социальных медиа опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как в Екатеринбурге группа приезжих жестоко избивает молодого человека. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела и уже установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о покушении на жителя Екатеринбурга неизвестными в масках.