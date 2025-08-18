Инициированный Евгением Солнцевым проект "Поезд здоровья" продолжает работу в Оренбуржье

В Оренбуржье продолжает работу «Поезд здоровья».

Напомним, инициатором этого важного для населения отдаленных районов Оренбуржья проекта стал глава региона Евгений Солнцев. Основная цель - обеспечить жителям доступ к квалифицированной медицинской помощи в месте проживания людей.

"Эту инициативу мы запустили в начале июня. Лично убедился, что «Поезд здоровья» необходим населению. Узкие специалисты здесь очень востребованы. Местные жители довольны. Проект стал ярким примером того, как современные мобильные технологии помогают сделать медицину более доступной и эффективной для каждого, учитывая обстоятельства с кадровым дефицитом в Оренбуржье в сфере здравоохранения", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев.

На данный момент в рамках работы "Поезда здоровья" врачи осмотрели 14 833 оренбуржца, из них 3802 ребенка, выявлено впервые заболевание у 1022 человек, 477 рекомендована госпитализация. Выявлено подозрение на онкозаболевание у 92 человек.

В реализации проекта задействованы специалисты Оренбургской областной детской больницы, Оренбургского перинатального центра, Оренбургской областной больницы им. В.И. Войнова, Орского онкологического диспансера, Оренбургского областного онкологического диспансера, Оренбургского областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн, Оренбургской областной больницы № 2, Оренбургской детской городской больницы.

Осмотры, необходимые обследования проводят невролог, детский эндокринолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, кардиолог, уролог, эндокринолог, онколог, онколог-маммолог, детский кардиолог. Также оренбуржцам предоставляется возможность пройти УЗИ внутренних органов, щитовидной железы, цифровую флюорографию, работает мобильный диагностический комплекс Оренбургского филиала МНТК «Микрохирургия глаза».

С 13 по 15 августа «Поезд здоровья» находился в Орске, прием населения вели на базе взрослой и детской больниц. Бригада областных медицинских специалистов провела более 400 осмотров и консультаций. Результатом стало первичное выявление у 38 человек патологий, 27 пациентов были направлены на госпитализацию для прохождения лечения.

По результатам осмотров 187 детей впервые выявлена патология у 7 юных жителей, а 17 направили на госпитализацию.

Всего с начала июня медбригады «Поезда здоровья» провели работу в селах Курманаевка, Тоцкое, Грачевка, Шарлык, Александровка, Кваркено, Плешаново, Ташла, Илек, Северное, Матвеевка, Асекеево, Пономаревка, Октябрьское, Сакмара, Беляевка, поселках Голубой Факел, Домбаровский, Первомайский, Светлый, Тюльган, Саракташ, Адамовка, Энергетик и Шильда, городах Бугуруслане, Сорочинске, Гае, Ясном, Абдулино, Кувандыке, Новотроицке, Бузулуке, Орске.

Работа «Поезда здоровья» продолжается.

Так, 19 августа он будет работать в Соль-Илецке - ул. Ленинградская, 1 (взрослые), ул. Сорокинская, 10 (дети), 20 августа в поселке Новосергиевка, ул. Базарная, 10, 21 августа в поселке Переволоцкий, ул. Ленинская, 63, 22 августа в поселке Первомайский Оренбургского района, ул. Березина, 2, 25 и 26 августа в поселке Первомайский, ул. Спортивная, 2, 27 августа в селе Ташла, ул. Довженко, 45 и 28 августа в селе Илек, ул. Советская, 19.