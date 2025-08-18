В Белгородской области будут публиковать данные тех, кто справляет нужду в убежищах

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов пойти на должностное нарушение и подбивает на это своих подчиненных ради спасения граждан во время обстрелов. Речь идет о модульных убежищах, которые, как выяснилось на оперативном совещании правительства региона, некоторые несознательные граждане-вандалы используют в качестве туалетов. Это делает укрытия непригодными, поэтому в случае опасности прохожие сильно рискуют.

Гладков предложил разглашать персональные данные людей, которые ходят в туалет в укрытиях, выяснять их личности и делать публичными.

"К сожалению, есть жители, которые используют укрытия не по назначению, это может привести к гибели людей, которые не могут попасть в укрытия. Поэтому вплоть до камер, ставьте камеры. Я вообще предлагаю максимально публиковать тех, кто неадекватно себя ведет. Пусть потом лучше будет судиться за раскрытие персональных данных и будет судиться, но покажем "героев" в лицо и назовем фамилии, места работы, места проживания. Пусть все посмотрят на них", - предложил губернатор.

Он обязал управляющие компании регулярно проверять укрытия на предмет чистоты и наказывать нарушителей.