18 Августа 2025
Пермский край
Спорт Пермский край
Фото: Уралхим

В Перми прошел турнир Ural FC 10

Юбилейный турнир Ural FC 10 "Кубок губернатора Пермского края" состоялся в Перми 16 августа. Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном бою вечера техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Вячеслава Василевского.

В со-главном событии шоу не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо, обладательница пояса американского промоушена LFA Наталья Кузютина единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао. На турнире также выступили представители Ural Kali Fighter: Алексей Чукманов, Кирилл Степаненко, Иван Зиновьев и Артем Швецов. Отдельно стоит отметить Дарью Кувакину, которая единогласным решением судей победила Мэрилин Контин из Уругвая и завоевала пояс Международной кикбоксерской федерации (WKF).

Команда Ural Kali Fighter, которую поддерживает "Уралкалий", входящий в Группу "Уралхим", является одной из лидеров спортивного движения в регионе и регулярно представляет Соликамск на соревнованиях по кикбоксингу и ММА различного уровня. Всего на турнире Ural FC 10 состоялись 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА, а пять – по правилам кикбоксинга. Титульный спонсор Лиги — Группа "Уралхим".

АО "ОХК "Уралхим" — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу "Уралхим". Производственные мощности Компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае. Группа "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн т.

Юбилейный турнир Ural FC 10 &quot;Кубок Губернатора Пермского края&quot;(2025)|Фото: Уралхим

Юбилейный турнир Ural FC 10 &quot;Кубок Губернатора Пермского края&quot;(2025)|Фото: Уралхим

Теги: "Уралхим", турнир, "Кубок Губернатора Пермского края"


