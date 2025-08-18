Игорь Бабушкин рассказал на площадке ТАСС о предстоящем медиафоруме и "Каспийских сезонах", которые пройдут в Астрахани

"Буквально через несколько дней, 22 августа, в Астрахани пройдет юбилейный Х Каспийский медиафорум. Он снова соберет на одной площадке журналистское сообщество прикаспийских государств для того, чтобы обменяться опытом и обсудить вопросы развития международного сотрудничества. Повестку форума обсудили сегодня на пресс-конференции в студии ТАСС", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Несмотря на активно меняющуюся международную обстановку, Астраханская область остается территорией дружбы и добрососедства.

"В этом году мы снова ждем делегации очень серьезного уровня из стран Прикаспия. Более того, уже по традиции на форум прибудут представители Узбекистана", - подчеркнул глава региона.

Отдельно он поблагодарил команду ТАСС, которая уже не первый год является стратегическим партнером форум. Модератором пленарной сессии в этот раз станет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Губернатор считает, что невозможно эффективно выстраивать международные связи без знания и понимания культуры других стран. На это нацелено еще одно мероприятие, рожденное на астраханской земле – фестиваль «Каспийские сезоны».

За 5 лет он зарекомендовал себя как яркое культурное событие, объединяющее ведущих артистов прикаспийских стран. Стартует фестиваль уже завтра, 19 августа, а завершит его премьера оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева в уникальных декорациях Астраханского кремля.

"Желаю всем плодотворной работы на X Каспийском медиафоруме и ярких впечатлений на V Международном фестивале классического искусства «Каспийские сезоны». До встречи!", - написал Игорь Бабушкин