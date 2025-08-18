В школу тащат все подряд, но головы детей не резиновые - заслуженный учитель РФ

С 2026 года в школах России будут преподавать предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Само по себе это неплохо, но если рассматривать в контексте школьной нагрузки, то есть вопросы, считает заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО, директор Центра образования №109 (Москва) Евгений Ямбург.

Он не понимает, за счет чего вводится новый предмет. Нужно либо что-то важное сократить, либо просто увеличить нагрузку, которая и без того немалая. Но ее нельзя постоянно увеличивать. А власти идут именно по пути роста нагрузки.

"Например, плохо у нас обстоит дело со сбором налогов. И тут же следует предложение от соответствующих ведомств: а давайте введем отдельный школьный предмет – ликбез по налоговому сбору. Плохо у нас с экологией - давайте введем отдельный предмет по сбору раздельного мусора. Путь насаждения в школе всех "нужных" предметов – абсолютно тупиковый вариант", – сказал педагог "Независимой газете".

Об этой проблеме говорят и другие эксперты. В результате все обычно сводится к тому, что приходится сокращать другие предметы. Особенно много нареканий вызывает предмет "Финансовая грамотность". При этом нет астрономии, черчения, настоящих уроков труда.