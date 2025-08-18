На Урале вынесли приговор экс-силовику, избившему водителя из-за парковки

На Среднем Урале суд вынес приговор троим жителям, решившим бороться за общественное пространство. Одним из осужденных оказался бывший силовик.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в мае 2023 года водитель припарковал автомобиль во дворе дома на улице Парковой в Каменске-Уральском и натянул металлическую цепочку. К нему появились претензии у других жильцов на предмет того, почему он устроил себе личную парковку в общественном месте. Завязалась потасовка, в ходе которой уралец был избит, получил перелом ребра и потерял сознание.

В итоге троих агрессоров нашли. Как отметили в суде, среди них оказался действовавший на тот момент сотрудник полиции, но в тот день он находился не при исполнении. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни из хулиганских побуждений.

Синарским районным судом Каменска-Уральского трое фигурантов признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно с испытательным сроком два года.