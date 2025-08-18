В Рязанской области разобрали только половину завалов на месте возгорания

Спасатели разобрали половину завалов на месте ЧП в Рязанской области, сообщили в МЧС России.

"На 3 тыс. квадратах разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологами обследовано 100% помещений на предмет обнаружения живых людей", - говорится в сообщении.

Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате ЧП на предприятии увеличилось до 20 человек. Пострадавших 134.

Напомним, 15 августа утром на территории порохового завода в поселке Лесной в Шиловском районе произошло возгорание с детонацией. Предварительно, причиной могло стать нарушение техники безопасности. В понедельник в Рязанской области приспустят флаги - в регионе объявлен день траура по погибшим при взрыве.