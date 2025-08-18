В ДНР снизили тариф на отсутствующую воду

18 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В ДНР снизили тариф на отсутствующую воду

Правительство ДНР резко снизило тариф на водоснабжение, сделав его практически бесплатным. Впрочем, самой воды тоже нет.
Читайте также:

В Донецке и других городах ДНР с 1 августа будет пересчитана плата за воду, исходя из тарифа 7,47 руб. за кубометр при полностью бесплатном водоотведении. До этого, с 1 июля, тариф был повышен до 41 руб. за кубометр воды плюс 21 руб. за кубометр водоотведения. То есть тариф снижен более чем в 8 раз.

Также в конце июля "Вода Донбасса" приняла решение при отсутствии счетчиков на холодное водоснабжение рассчитывать потребление по норме не 330, а 45 литров на одного человека в сутки. Пересчет осуществляется с 21 июля, когда было введено еще более сокращенное водоснабжение раз в трое суток для нижних этажей. До верхних этажей вода практически нигде не доходит, но при отсутствии счетчика людям начисляли плату по "космическим" нормам.

Таким образом, по счетчику плата за воду уменьшится в 8 раз, а тем, у кого нет счетчика, - более чем в 50 раз. Однако это небольшое утешение, так как люди согласны платить за воду, но ее нет. Она подается раз в трое суток на несколько часов, но только для нижних этажей, так как не хватает давления. В ряде районов ее нет месяцами.

Жители крайне возмущены происходящим и обозлены. Несмотря на построенный водовод из Дона, который должен был облегчить положение, ситуация вернулась в 2022 год практически без перспектив ее улучшения. Власти обещают сделать водоснабжение только после освобождения Славянска, но и потом понадобится много времени для восстановления канала после разрушения. Это значит, что в ближайшие годы хоть сколько-нибудь нормального водоснабжения в Донецке и других городах ДНР не будет. Власти винят во всем засушливый климат Донбасса, но люди эти оправдания не принимают. Каждое сообщение на эту тему в соцсетях воспринимается в штыки. "Дайте воду хотят бы по графику" - таков призыв большинства комментариев. Воду набирают кто как может: где-то есть краники из подвалов, где-то подъезжают машины-водовозы, где-то наполняют стационарные бочки. Но во многих местах ее набрать просто негде.

На этом фоне власти запустили призыв экономить воду. Что вызвало только раздражение.

"Воды нет совсем!!!! Ворошиловский район (центр Донецка. - прим. Накануне.RU). Если кому-то захочется опять рассказать, что в центре вода есть!!! Мало того, эти бочки, которые начали устанавливать по всему городу и на бульваре Пушкина, говорят о том, что воду в краны никто подавать не собирается!!!" - пишет Лидия Т. на странице "Воды Донбасса".

"Все помогают, вваливают кучу денег, строят, чистят... а по итогу все хуже и хуже. Может, хватит людям лапшу на уши вешать, это не та ситуация, где получится просто сделать вид... Уже на грани катастрофы, люди начинают уезжать, потому что такая ситуация!!! Если вопрос с водой не решат, республика вымрет. Люди не могут годами таскать воду. У нас и так город пенсионеров, дальше еще хуже будет", - сетует Алина А.

Также многие ропщут на бездействие властей, которые только летом "вспомнили", что эта зима, как всегда, была бесснежная, а июль жаркий, поэтому водохранилища высохли.

"Куда смотрели те люди, которые возглавили ДНР и которых поддержал Кремль? Почему никто не понес суровое наказание за бездействие и потворство возникновению данной ситуации с водообеспечением жителей Донбасса? Не может все творится само по себе. Знали прекрасно, что с водой наступит коллапс, и ничего не предпринимали", - написал Александр М.

Власти ДНР ничего обнадеживающего сообщить не могут. Тем временем сообщается, что пересыхают даже родники, что является тревожным индикатором для всей экосистемы, ведь истощаются подземные источники. Регион постепенно превращается в безводную пустыню.

Теги: водоснабжение, вода, ДНР


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети