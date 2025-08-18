В ДНР снизили тариф на отсутствующую воду

Правительство ДНР резко снизило тариф на водоснабжение, сделав его практически бесплатным. Впрочем, самой воды тоже нет.

В Донецке и других городах ДНР с 1 августа будет пересчитана плата за воду, исходя из тарифа 7,47 руб. за кубометр при полностью бесплатном водоотведении. До этого, с 1 июля, тариф был повышен до 41 руб. за кубометр воды плюс 21 руб. за кубометр водоотведения. То есть тариф снижен более чем в 8 раз.

Также в конце июля "Вода Донбасса" приняла решение при отсутствии счетчиков на холодное водоснабжение рассчитывать потребление по норме не 330, а 45 литров на одного человека в сутки. Пересчет осуществляется с 21 июля, когда было введено еще более сокращенное водоснабжение раз в трое суток для нижних этажей. До верхних этажей вода практически нигде не доходит, но при отсутствии счетчика людям начисляли плату по "космическим" нормам.

Таким образом, по счетчику плата за воду уменьшится в 8 раз, а тем, у кого нет счетчика, - более чем в 50 раз. Однако это небольшое утешение, так как люди согласны платить за воду, но ее нет. Она подается раз в трое суток на несколько часов, но только для нижних этажей, так как не хватает давления. В ряде районов ее нет месяцами.

Жители крайне возмущены происходящим и обозлены. Несмотря на построенный водовод из Дона, который должен был облегчить положение, ситуация вернулась в 2022 год практически без перспектив ее улучшения. Власти обещают сделать водоснабжение только после освобождения Славянска, но и потом понадобится много времени для восстановления канала после разрушения. Это значит, что в ближайшие годы хоть сколько-нибудь нормального водоснабжения в Донецке и других городах ДНР не будет. Власти винят во всем засушливый климат Донбасса, но люди эти оправдания не принимают. Каждое сообщение на эту тему в соцсетях воспринимается в штыки. "Дайте воду хотят бы по графику" - таков призыв большинства комментариев. Воду набирают кто как может: где-то есть краники из подвалов, где-то подъезжают машины-водовозы, где-то наполняют стационарные бочки. Но во многих местах ее набрать просто негде.

На этом фоне власти запустили призыв экономить воду. Что вызвало только раздражение.

"Воды нет совсем!!!! Ворошиловский район (центр Донецка. - прим. Накануне.RU). Если кому-то захочется опять рассказать, что в центре вода есть!!! Мало того, эти бочки, которые начали устанавливать по всему городу и на бульваре Пушкина, говорят о том, что воду в краны никто подавать не собирается!!!" - пишет Лидия Т. на странице "Воды Донбасса".

"Все помогают, вваливают кучу денег, строят, чистят... а по итогу все хуже и хуже. Может, хватит людям лапшу на уши вешать, это не та ситуация, где получится просто сделать вид... Уже на грани катастрофы, люди начинают уезжать, потому что такая ситуация!!! Если вопрос с водой не решат, республика вымрет. Люди не могут годами таскать воду. У нас и так город пенсионеров, дальше еще хуже будет", - сетует Алина А.

Также многие ропщут на бездействие властей, которые только летом "вспомнили", что эта зима, как всегда, была бесснежная, а июль жаркий, поэтому водохранилища высохли.

"Куда смотрели те люди, которые возглавили ДНР и которых поддержал Кремль? Почему никто не понес суровое наказание за бездействие и потворство возникновению данной ситуации с водообеспечением жителей Донбасса? Не может все творится само по себе. Знали прекрасно, что с водой наступит коллапс, и ничего не предпринимали", - написал Александр М.

Власти ДНР ничего обнадеживающего сообщить не могут. Тем временем сообщается, что пересыхают даже родники, что является тревожным индикатором для всей экосистемы, ведь истощаются подземные источники. Регион постепенно превращается в безводную пустыню.