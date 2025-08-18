Хоккеист Классон ответил шведским журналистам на критику за игру в России

Защитник московского "Динамо" Фредерик Классон ответил шведским журналистам на критику за игру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, КХЛ продолжает быть сильной лигой, он также выразил уверенность, что многие шведские хоккеисты хотели бы попробовать себя в ней.

"Я думаю, что это кошмар, что журналисты порой довольно жёстко говорят о нас. Но я просто играю в хоккей и хочу побеждать. Плюс я стараюсь содержать семью. Что есть, то есть", — цитирует 32-летнего защитника ТАСС.

Классон также назвал ещё одним плюсом — возможность жить в таком красивом городе, как Москва.

Отметим, что Фредерик Классон выступает в КХЛ с 2022-го года. В 2023-м он завоевал Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В это межсезонье Классон подписал однолетний контракт со столичным "Динамо". Из представителей Швеции в КХЛ также выступает защитник "Металлурга" Робин Пресс. В сезоне 2021/2022 гг. в КХЛ играли порядка 30 шведских хоккеистов, после начала СВО большая часть спортсменов из европейских стран покинула лигу.