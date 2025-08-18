Один из пострадавших в Омской области футболистов из Тюмени - в тяжёлом состоянии

Медики высказались о состоянии попавших в аварию спортсменов из Тюмени.

По данным министерства здравоохранения Омской области, пациенты по-прежнему находятся в больницах Омска и получают всю необходимую медицинскую помощь. Один футболист – в стабильно тяжёлом состоянии, он находится в реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. О переводе его в другое лечебное учреждение речь пока не идёт. Состояние ещё двоих футболистов оценивается как удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Автобус, перевозивший членов футбольной команды "Тюмень-2", попал в массовую аварию в Омской области 15 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.