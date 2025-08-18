В зоопарке Екатеринбурга родилась голубоглазая черная пантера

В зоопарке Екатеринбурга пополнение – там родилась черная пантера. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, дальневосточные леопарды Амур и Шилка стали родителями Кары – она меланист, как и ее мать. Таких особей обычно называют черными пантерами.

Пока что малышка питается в основном материнским молоком, но уже вовсю проявляет интерес к взрослой пище. Уже скоро Кара перейдет на свой основной рацион.

Увидеть голубоглазую черную пантеру можно в комплексе вольеров "Хищники северных широт". Стоит отметить, что дальневосточный леопард имеет охранный статус "Вид на грани исчезновения" и внесен в Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что в зоопарк Екатеринбурга переедут молодые бурые медведи.