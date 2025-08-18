Названа сумма, которую родители школьников готовы потратить на цветы и подарки учителям

Родители школьников потратят на подарок учителю ко Дню знаний в среднем 2,3 тыс. руб. Девять из десяти россиян подарят учителям своих детей подарки, четверть – только цветы, каждый пятый – и цветы, и подарок. 24% скидываются классом на коллективный подарок и букет, таковы данные опроса, проведенного аналитиками "Авито".

Среди тех, кто дарит цветы, 53% купят из в цветочном магазине рядом с домом или школой, 14% поедут специально на цветочный рынок, 11% срежут растения у себя на дачи или в саду. 17% закажут букет в интернете. Цветы нужны определенные: у 30% День знаний ассоциируется с гладиолусами, у 27% - с астрами. 21% отдает предпочтение хризантемам, по 16% - георгинам и розам.

Больше половины россиян (58%) хотели бы потратить на цветы или подарок учителю не более 2 тыс. руб. Среди тех, кто указал точный бюджет, среднее значение составило 2,3 тыс. руб.

Что касается подарков, в основном родители планируют дарить шоколад или конфеты (46%). В дополнение к ним часто идут подарочные сертификаты (45%), а также кофе или чай (24%).

Ранее стало известно, что правительство России подключило к контролю стоимости школьных наборов в преддверии учебного года Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг. С помощью Минцифры организован процесс получения обратной связи от родителей через портал госуслуг.