18 Августа 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве из ревности на Крауля, отправили в СИЗО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения местному жителю, обвиняемому в убийстве из ревности (ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство"). Речь идет об инциденте, произошедшем 15 августа вблизи перекрестка улиц Крауля – Рабочих.

Напомним, что примерно в 20.35 мужчина 1984 г.р. разбил окно в припаркованном автомобиле и нанес сидящему там водителю удар колюще-режущим предметом в грудную клетку, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший погиб в машине "скорой помощи". Сначала обвиняемый пытался скрыться в пригороде Екатеринбурга, однако той же ночью позвонил в полицию и сознался в содеянном, пообещав самостоятельно явиться с повинной. Утром 16 августа он так и сделал.

По словам начальника пресс-службы УВМД по Свердловской области Валерия Горелых, обвиняемый объяснил свои действия ревностью. Примечательно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, причиной которому также послужила ревность. Тогда он сломал челюсть сопернику, но избежал тюремного срока.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемого поместили под стражу на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 15 октября 2025 года включительно.

Теги: Екатеринбург, Крауля, СИЗО, убийство, ревность


