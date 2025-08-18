В Вологодской области еще одна сеть приостановила продажу алкоголя

В 25 магазинах сети "Северный градус" в Вологодской области приостановлена продажа крепкого алкоголя. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

По его словам, сеть нарушала областной закон, регулирующий продажу алкоголя на территории региона. Действие ее лицензии временно приостановлено.

Филимонов добавил, что с начала года в регионе работало 610 сетевых алкомаркетов, из них 360 уже закрылись или полностью остановили продажу алкоголя.

4 августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который ведет в регионе антиалкогольную кампанию и пытается ввести сухой закон, объявил, что "Красное и Белое" прекращает деятельность в области. Глава региона заявил, что сеть сама подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем. Основатель сети Сергей Студенников назвал эти слова "ложью".

После этого губернатор прокомментировал ситуацию, мол, сами магазины никто не закрывает, они могут продавать продовольственные товары, но не алкоголь.