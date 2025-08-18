18 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

События 302-летия Екатеринбурга посетили более полумиллиона человек

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги Фестивальной недели и Дня города. В общей сложности праздничные мероприятия посетили более 500 тысяч гостей и жителей Екатеринбурга, сообщили в пресс-служба мэрии.

Старт празднованию годовщины основания Екатеринбурга дал День строителя 9 августа. В течение фестивальной недели в мегаполисе прошло 27 мероприятий основной программы и множество более камерных событий. На сам день рождения мегаполиса, 16 августа, площадки приняли около 250 тысяч человек.

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Анна Иванюк

(2025)|Фото: официальный Telegram-канал главы Екатеринбурга Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

В том числе локации посетили более 150 екатеринбуржцев с особенностями здоровья. Специально для гостей на Площади 1905 года, Плотинке, Октябрьской площади и в Литературном квартале создали полностью безбарьерную среду. На локациях выделили адаптированные зоны с хорошим обзором и сидячими местами. Более 30 волонтеров поддерживали уральцев: встречали, сопровождали, общались на языке жестов, выдавали шумоподавляющие наушники, помогали с перемещением и проводили тифлокомментирование.

В Литературном квартале актеры ЦСД представили спектакль "Старик Хоттабыч", подходящий для людей с особенностями зрения и слуха. В свою очередь выступление группы Славы Скрипки слабослышащий артист Максим Игнатов переводил для зрителей на язык жестов. Концерт Алсу в Историческом сквере также сопровождался параллельным выступлением сурдопереводчицы.

В честь праздника проезд во всех видах общественного транспорта был бесплатным. По итогам субботнего Дня города метро, трамваями, автобусами и троллейбусами воспользовались порядка 650 тысяч человек.

Напомним, в этот раз зародилась новая традиция - начинать День города с молитвы. Божественная литургия и благодарственный молебен прошли утром в храме-часовне святой великомученицы Екатерины. Место было выбрано неслучайно, ведь именно эта часовня стала первым православным храмом города. Храм посетил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов, он вознес молитву за процветание родного города и здравие всех его жителей.

"То, что мы начинаем этот день именно здесь - это знаковое событие, потому что начинать день с молитвы, с почитания святой, благодаря которой был освоен наш город, который сегодня занимает важнейшее вместо среди всех городов РФ, - я уверен, что это станет новой доброй традицией празднования Дня города Екатеринбурга", - отметил во время посещения храма Алексей Орлов.

Алексей Орлов, митрополит Евгений(2025)|Фото: Накануне.RU

(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

