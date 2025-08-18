Число зачисленных в вузе по квоте для участников СВО выросло на 74% - Минобрнауки

Число принятых по отдельной квоте для участников СВО и их детей абитуриентов в российских вузах в этом году увеличилось на 74%, в абсолютных числах это более 28 тыс. человек. При этом в некоторых престижных вузах с большим конкурсом квота до конца не выбрана – руководство университетов связывает это со сложностью обучения, ведь оценки уже будут выставлять не по квоте.

В целом заполняемость квоты растет. Сейчас она составляет не менее 10% от всех бюджетных мест, но может быть увеличена по желанию вуза. В этом году в среднем по стране квота выбрана на 56%, в прошлом году – на 32%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Минобрнауки.

В МФТИ в этом году зачисленные по отдельной квоте абитуриенты выбрали только 36% от нее. В вузе считают, что поступающие "трезво оценивали свои возможности учиться в одном из сильнейших технических вузов".

Эксперты полагают, что общий рост интереса к поступлению по квоте может быть связан с планами властей ограничить количество платных мест в вузах, а также других изменений, которые в ближайшее время коснутся высшего образования в стране.