В России в гражданском браке с погибшими бойцами СВО жили только 92 женщины - Минобороны

Всего 92 россиянки жили в гражданском браке с мужчинами, погибшими или пропавшими без вести в зоне СВО, или же имеют с такими бойцами ребенка младше 18 лет, это данные Минобороны, на которые сослались в Госдуме.

По словам главы комитета ГД по делам семьи, материнства и детства Нины Останиной, на эти цифры законодатели опирались, когда готовили так называемый законопроект о "гражданских вдовах" участников СВО.

Президент России поручил парламенту еще в 2024 году обеспечить сожительниц участников СВО правами и поддержкой как у официальных жен.

Депутаты при подготовке законопроекта обращались также в Верховный суд России, чтобы узнать, сколько гражданских жен обратилось в суд для оспаривания наследственного вопроса. В суде сказали, что таких женщин "единицы". В Минобороны назвали цифру - 92 женщины. К другим источникам данных депутаты не обращались, пишут "Ведомости".

Напомним, что законопроект (точнее – два законопроекта) о гражданских женах участников СВО неожиданно оказался скандальным. Представление о гражданском браке по версии депутата Крашенинникова, сенатора Клишаса (оба – "Единая Россия") и даже Патриарха Кирилла оказалось слишком радикальным для Госдумы, защищающей "традиционные семейные ценности".

Клишас и Крашенинников разработали законопроект, в котором, собственно, сожительницы получают такие же права (в том числе и право наследовать погибшему участнику СВО), как и зарегистрированные в загсе супруги. Правительство дало положительный отзыв, даже Патриарх Кирилл написал на имя Володина письмо с просьбой поддержать законопроект.

Но в итоге перед самым рассмотрением дело застопорилось. СМИ сообщали, что против легализации сожительства выступили вице-спикеры Госдумы Ирина Яровая и Анна Кузнецова (обе – "Единая Россия"), известные поборницы морали и нравственности.

В итоге Госдума рассмотрела законопроект, в котором гражданская жена должна будет в суде доказать, что она прожила с погибшим три года и имеет от него ребенка. И даже если такой факт будет установлен, сожительница не сможет претендовать на наследство.

"Коммерсант" указывает, что заинтересованные в реализации президентского распоряжения женщины провели свой внутренний опрос в сообществе и выяснили, что критериям, которые устроили Яровую и Кузнецову, соответствуют только около 9% из всех. Таким образом, распоряжение президента окажется не реализованным, но депутаты продемонстрируют активность, якобы, в интересах своих избирателей.