На Урале дядю и племянника надолго отправили в колонию за изготовление мефедрона

На Среднем Урале двух родственников осудили за изготовление и распространение мефедрона. Дядю и племянника надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Сергей и Иван Ильяшенко входили в состав организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотиков. Все общение в группе происходило в интернете. Для производства "товара" дядя с племянником использовали дом своего родственника в селе Липовское Режевского района.

При задержании у Ильяшенко были найдены лабораторное оборудование для изготовления мефедрона, 6,5 кг прекурсоров, а также более 3,9 кг мефедрона, упакованного в мешки и сложенного для дальнейшего сбыта. Как отметили в облсуде, Иван полностью признал свою вину и раскаялся. Его дядя Сергей признал вину частично.

Суд признал обоих Ильяшенко виновными. Сергею назначено 15 лет и 2 месяца колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Иван получил 15,5 лет колонии строгого режима и штраф – 200 тысяч рублей. В доход государства суд конфисковал имущество Сергея на 50 тысяч рублей, Ивана – на 250 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.